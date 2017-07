Bschoad-Binkal gewinnen: Romantischen Plätzen auf der Spur

15.07.2017, 08:45 Uhr

Schmankerl unter freiem Himmel: Die Bezirksblätter schauten sich auf den Picknickplätzen der Region um.

Picknick am Höhenweg

BEZIRK AMSTETTEN. Wild-romantische Plätze, lieblich-herzliche Einblicke und himmlisch-klare Aussichten erwarten die Amstettner bei einem Picknick in der Region.Ob als erfrischende Alternative zur abendlichen Jause, ob als Überraschungsfrühstück für den Partner oder einfach als Unterlage zum gemeinsamen Sternderlschauen: Die Region lockt an heißen Sommertagen mit so manchem schönen Platzerl.Allein 13 "offizielle" Picknickplatzerl bietet etwa der Panoramahöhenweg , der sich vom Hochkogel auf den Sonntagberg schlängelt. Der Ausblick in das Mostviertel lässt dabei wohl manch Einblick in das Picknickkörberl vergessen.Wer nicht selbst die Utensilien für das Essen im Freien zusammenpacken möchte, für den gibt es ein eigenes "Picknick-Korb-Service".

Romantik unterm Vollmond

Bschoad-Binkal in Winklarn

Das gehört in das Binkal

Bschoad-Binkal gewinnen

Wer die Romantik gern mit anderen teilen möchte, für den empfiehlt sich etwa ein Picknick in der Vollmondnacht im Hofgarten des Stifts Seitenstetten. Unter dem Motto "Carpe Noctem – Genieße die Nacht" lockt das Stift bereits beim nächsten vollen Mond zum Ausblick auf himmlische Sphären.Wer es unterm Vollmond etwas uriger haben möchte, für den packt Karl Pihringer von der Moststube Pihringer in Winklarn beim nächsten Vollmond ein Bschoad-Binkal. Also eine typische Mostviertler Variante des Jausens unter freiem Himmel."Ganz wichtig ist ein Most", sagt Karl Pihringer über den Inhalt des Binkals, "eh klar". Natürlich braucht es auch ein Bauernbrot und eine urige Jause, erklärt Pihringer. Schließlich soll das Binkal auch Kraft und Energie geben. Aber auch ein Mostpudding als Nachspeise findet seinen Platz, durchaus auch neben einem Birnenfrizzante.Wenn fertig gepackt ist, braucht es nur noch den richtigen Platz. "Am besten, man sucht sich einen alten Birnbaum", sagt Karl Pihringer.Die BEZIRKSBLÄTTER verlosen ein Bschoad-Binkal für zweisame Stunden unterm Mond rund um die Moststube Pihringer für den 7. August. Einfach mitmachen!