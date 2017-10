TOP LCN Leistungen bei den großen Events!

10.10.2017, 06:57 Uhr

In München finishtemit der fantastischen Zeit bei seinem ersten Marathon in 2 Std. 49:25 minund belegte den tollen 9ten Rang in der M30.Ebenfalls den ersten Marathon fightetedie mit 3 Std. 32:24 minihr angepeilten Ziel souverän erreichte und damit in der W 40 den Super 7ten Platz belegte.Beim Halbmarathon der danach stattfand konnte sichgroß ins Szene setzten, mit der Zeit von 1 Std. 30:39 min lief sie als Gesamt 18te Dame undals beste Österreicherin ins Ziel und verfehlte als 4te in der W 35 nur hauchdünn das Podest.Beim Grazer Halbmarathon finishtein der tollen Zeit von 1 Std. 20:57 min. und belegte den tollen 13. Rang in der Allgem. Klasse.