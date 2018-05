Steuern: Amstettner holen ihr Geld zurück

03.05.2018, 07:10 Uhr

Die Familien erhalten Tipps beim Steuerausgleich und können meist Hunderte Euro ersparen (Terminvereinbarung: 07472 62860).

Die Senioren im Bezirk holten sich bereits ihr Geld zurück. Wegen der großen Nachfrage wurde sogar in der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle in Amstetten die „Aktion Arbeitnehmerveranlagung für Senioren“ gleich an zwei Tagen durchgeführt. Bisher konnten rund 170.000 Euro an zu viel bezahlten Steuern für die Mitglieder rückerstattet werden."Viele würden ohne unsere Hilfestellung keine Arbeitnehmerveranlagung durchführen und so um ihre zu viel bezahlten Steuern umfallen", so Landesobmann Herbert Nowohradsky und Bezirksobmann Johann Brandstetter.