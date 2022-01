BADEN. Die Nachtwächter sind wieder unterwegs in Baden - und zwar am 12. Jänner, am 16. Februar und am 16. März, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Es handelt sich um eine der unterhaltsamsten Abendführungen durch Baden, mit den Nachtwächtern Thomas oder Wolfgang in historischen Kostümen. Tickets und Anmeldungen in der Touristinformation am Brusattiplatz, 02252/86800-600.