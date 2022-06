Gemeinschaftsausstellung von Julia Welther-Varga, Kurt Welther und Tochter Nora Welle im Haus der Kunst.

BADEN. (red.) "Drei Sichtweisen" ist eine Ausstellung von Julia Welther-Vargha, Kurt Welther und Nora Welle.

Eröffnung:

Fr. 22.7.2022, 19 Uhr im Haus der Kunst,

Baden, Kaiser Franz Ring 7

Eröffnungsrede: ULRICH GANSERT,Maler,Foto und Objektkünstler

Vertreter der Stadtgemeinde Baden: StR Michael CAPEK

Kurt Welther - gelernter Textildesigner- studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien (Meisterklasse Anton Lehmden). Zahlreiche Studienaufenthalt. Derzeit lebt und arbeitet der mehrfach Ausgezeichnete in Berndorf/NÖ.

Julia Welther-Varga studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Klausenburg. www.kurt-welther.at

Nora Welle genoss das Studium der bildenden Kunst (Klasse für Kontextuelle Malerei bei Prof. Ashley Hans Scheirl) an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ausbildung an der Wiener Goldschmiede Akademie. Gesellenprüfung zur Gold- und Silberschmiedin.

Geöffnet bis 31.7. Di-So 10-12 und 15-18 Uhr. Die Künstler sind gerne während der Ausstellung für Sie da: jeweils 17-18 Uhr. Änderungen vorbehalten!

Eintritt frei!