BADEN. Im Stadttheater hat am 8. Juli um 19.30 Uhr das Musical "Sunset Boulevard" von Andrew Lloyd Webber Premiere. „Sunset Boulevard" sei ‚schuld‘ daran, dass er seinen Weg zum Musical gefunden habe, erzählt Schauspieler und Regisseur Andreas Gergen. „Ich war damals überwältigt von dieser Story. Und bin es heute noch.“

Spannend wie ein Thriller, führt die Geschichte, die von Billy Wilder als „film noir“ 1950 verfilmt wurde, die Zuschauer in die Abgründe der menschlichen Psyche.

Das Musical erzählt vom Aufstieg und Fall einer großen Filmdiva vor dem Hintergrund einer gnadenlosen Filmindustrie. Es ist ein großer Traum, für den Norma Desmond kämpft: Der Traum, wieder zurück auf die Leinwand zu kommen. Und sie kämpft für ihn mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln ...

Auch ihr Gegenspieler, der junge Drehbuchautor Joe Gillis, ist ein Träumer. Er brennt für das Genre Film – obwohl er nach außen hin sich zynisch über Hollywood äußert – und wünscht sich nichts sehnsüchtiger, als Erfolg zu haben.

Die Musik von Andrew Lloyd Webber unterstreicht das Extreme dieser Handlung mit außergewöhnlich opulenten, symphonischen Melodien.

Auf der Bühne agieren Publikumslieblinge. Die Norma Desmond wird von Maya Hakvoort gespielt, Joe Gillis von Lukas Perman. Weiters: Beppo Binder, Dorina Garuci, Gerhard Balluch, Thomas Smoley und Florian Resetarits.

Ein Einführungsgespräch findet am 3. Juli um 10.30 Uhr im Max Reinhardt-Foyer statt.