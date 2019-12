1000 Kilometer Langsamkeit

1000 langsame, individuelle Kilometer auf dem Camino - Zeit zum Nachdenken, Schauen und Verharren - unterwegs über die Pyrenaen, durch Navarra und La Rioja bis ins trockene Kastilien, über hohe Pässe ins galizische Santiago und ans „Ende der Welt“ am Kap Finisterre.

Der berühmte Pilgerpfad ist voll mit Legenden, Sehenswürdigkeiten und schönen Landschaften. Die verfallende Einsiedelei, das stille Kloster, die stolze Stadt, die kleine Quelle oder auch der einsame Hirte am Wegesrand – jeder entdeckt und erlebt für sich! Sepp Puchinger erzählt von Begegnungen, den großen Festen - und persönlichen Eindrücken. Ein besondere Erlebnisreise für Aug, Ohr und Seele…. Sepp Puchinger berichtet darüber am Montag, dem 13. Jänner, um 19.15 Uhr, im Theater am Steg in Baden.

Reservierung: Sparkasse Baden Hauptplatz 15, www.sepp-puchinger.at