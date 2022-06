BADEN. Der Gemeinderat möchte den Klimawandel erträglicher machen. Bäume kühlen die Stadt, verbessern den Boden und helfen der Gesundheit. In der Juni Gemeinderatssitzung wurde für diesen Herbst die Pflanzung von 156 Bäumen im Stadtgebiet beschlossen. Davon sind 25 Bäume Nachpflanzungen und 131 neue. So werden beispielsweise 27 Bäume entlang der Wiener Straße und 32 entlang des Bahndammes im Bereich des Spielplatzes Erdzeiselgraben und fünf Exemplare am Josefsplatz für mehr grün sorgen.

Bei der Auswahl der Baumarten wurde auf die Standortbedingungen geachtet, um ein gesundes Wachstum zu ermöglichen.

Die Kosten für die Bäume, Erd- und Aspaltarbeiten, Baumsubstrate sowie Rodungs- und Pflanzarbeiten belaufen sich auf insgesamt 649.000 Euro. Dies ergibt einen durchschnittlichen Preis von knapp 4200 Euro pro Baumpflanzung. Allein schon die Bäume sind nicht billig, denn viele sind schon bis zu 20 Jahre alt, damit sie schon eine gewisse Größe und Stabilität haben. Auch Substrat und die Arbeiten sind nicht billig.

Die Opposition, SPÖ (Stadtrat Markus Riedmayer) und Neos (Gemeinderat Helmut Hofer-Gruber) sind für Bäume kritisierten jedoch primär die Außerplanmäßigkeit der Ausgaben, obwohl im Regierungsprogramm die Pflanzung von Bäumen vorgesehen war, jedoch nicht im Budget berücksichtigt wurde.