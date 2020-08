Familienministerin zu Gast bei Vöslauer Pfadis

Am Donnerstag, den 23.07., durften die Wichtel und Wölflinge der Pfadfinder Familienministerin Christine Aschbacher in der Marschsandgrube willkommen heißen. Gemeinsam mit Bgm. Christoph Prinz, StR Anita Tretthann und LV-Präsident Helmut Salat wurden gute Gespräche geführt. BM Christine Aschbacher war interessiert an den Aktivitäten der Kinder und an der Umsetzung des Präventionskonzepts und den nötigen Maßnahmen. Sie betonte die Wichtigkeit des Einsatzes der ehrenamtlich agierenden JugendleiterInnen, die trotz der schwierigen Zeit den Kindern ein abwechslungsreiches und spannendes Programm bieten.