SOOSS. Am Mittwoch, dem 19. August, lädt die Marktgemeinde Sooß zur Heiligen Messe im Gedenken an Altbürgermeister Engelbert "Guck" Fischer. Damit kommt sie einem großen Wunsch seitens der Bevölkerung und auch der offiziellen Vertreter nach, sich noch gebührend verabschieden zu können. Die Messe findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna statt.

Engelbert Fischer verstarb am 2. Juli 2020. "Er ist still und leise von uns gegangen", schreibt die Gemeinde in ihrem Nachruf. "Das Begräbnis fand auf Wunsch der Familie im engsten Kreis statt. Nun lädt die Gemeinde zum offiziellen Gedenken."

"Guck" Fischer war ein außergewöhnlicher Mensch – im Betrieb und als Politiker. Er war als Weinhauer Vorbild und Vorreiter für seinen Beruf und seinen Betrieb, den er mit seiner Gattin gemeinsam bewirtschaftete und erfolgreich leitete. Engelbert Fischer war von 1975 bis 1980 als Gemeinderat und von 1980 bis 1985 als Vizebürgermeister der Marktgemeinde Sooß tätig. Bei der Gemeinderatswahl im April 1985 wurde er zum Bürgermeister gewählt.

Gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung konnte er die Gemeinde zukunftsfit gestalten und aufbauen.

In seine Amtszeit fallen unter anderem die Renovierung des Gemeindehauses, das Versetzen des Kriegerdenkmales und die Errichtung des heute sehr beliebten Rad- und Wanderweges nach Baden. Außerdem wurde das Feuerwehrhaus mit einem Nahversorger errichtet, die Volksschule Sooß umgebaut und viel Infrastruktur verbessert - wie etwa die Kläranlage oder die Bahnunterführung oder der Kindergartenzubau.

Dank vieler großer Verdienste, sein umgängliches Wesen, sein fortschriftliches Denken und Handeln für unseren Ort wurde ihm allgemeine Achtung und Anerkennung zuteil. Er war Kommunalpolitiker mit Leib und Seele. Die Feuerwehr war ihm immer ein großes Anliegen. In seiner Amtszeit wurde das Feuerwehrhaus neu gebaut, Fahrzeuge angekauft und Ausrüstung auf Stand gebracht.

Als Bürgermeister war er auch im Wasserleitungsverband, im Abfall- und Wirtschaftsverband, beim Roten Kreuz, im Gemeindebund, im Hilfswerk und als ÖVP-Parteiobmann für unser Sooß tätig.

Sein großes Hobby aber war die Jagd.

Zum 60. Geburtstag bekam er den „Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Sooß“. Die Freiwillige Feuerwehr Sooß ernannte Engelbert Fischer zum „Ehrenmitglied“. Die NÖ Landesregierung verlieh ihm als Dank für seine Verdienste das „Goldene Ehrenzeichen des Landes NÖ“. Nach Beendigung seiner Amtszeit wurde ihm vom Gemeinderat die „Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Sooß“ zuerkannt.

"Engelbert Fischer wird in unserem Gedenken weiterleben als Mensch, mit vielen Freunden, schönen Erinnerungen und Stunden der Geselligkeit und Herzlichkeit, stets hilfsbereit und menschlich.

Gedanken – Augenblicke – Taten werden mich immer voll Achtung an Guck erinnern.

Er liebte das Leben, er hat es gelebt", schreibt Bürgermeisterin Helene Schwarz im Namen des Gemeinderates.