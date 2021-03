Gratis-Lesevergnügen in den Osterferien

BADEN. Die Stadtbücherei Baden bietet Kindern und Jugendlichen während der Osterferien Lesevergnügen zum Nulltarif an. Bücher und Zeitschriften sind noch bis 2. April für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gratis zu entlehnen, bei Neuanmeldung entfällt die Einschreibgebühr (Schülerausweis bzw. Meldezettel nicht vergessen). Dienstag, Mittwoch und Freitag ist die Kinderbücherei zusätzlich vormittags von 9 – 12 Uhr geöffnet.

Karfreitag, 2. April ist die Stadtbücherei Baden am Kaiser Franz-Ring 9 nur von 9 – 12 Uhr geöffnet. Am Karsamstag, 3. April, bleibt die Bücherei geschlossen. www.buecherei-baden.at