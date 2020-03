Kulturhistorische Stadtspaziergänge

BADEN. Austrian Guide Christine Triebnig-Löffler bietet wieder ihre beliebten kulturhistorischen Stadtspaziergänge an.



„Ich kannte ihn am besten!“ Mit Beethovens Sekretär unterwegs in Baden

Eventführung mit Wolfgang Horak in der Rolle F. Anton Schindlers in historischem Kostüm und Christine Triebnig-Löffler als Fremdenführerin.

Mit musikalischen Hörproben, inkl. Eintritt ins Beethovenhaus

Termine: 20.3., 17.4., 15.5. und 19.6. um 15:00 Uhr

Treffpunkt: Hauptplatz 9-13

Ticket: Erw.: € 15.-, Kinder < 14 Jahren: € 10.-

Jüdisches Leben in Baden

Geführter Stadtspaziergang mit abschließendem Kurzbesuch in der Synagoge inkl. ein Glas koscherer Wein

Termine: 13. 3., 24.4., 22.5.* und 12.6.* um 15:00 Uhr

An * diesen Tagen aus terminlichen Gründen ohne Synagogenbesuch

Treffpunkt: Mahnmal am Josefsplatz

Ticket: € 10.- pro Person



Gegossen in Bronze, verewigt in Stein: Die Denkmäler Badens erzählen

Geführter Stadtspaziergang mit abschließendem Frizzante im Arnulf Rainer Museum

Termine: 14.3. und 18.4 um 10:00 Uhr; 3.5. und 21.6. um 14:00 Uhr

Ticket: € 10.- pro Person

Treffpunkt: Theaterplatz

Architektur im Spiegel der Zeiten: Baujuwelen in Badens Innenstadt

Stadtspaziergang in zwei Routen mit abschließendem Getränk im Hotel At The Park bzw. in der Hauervinothek

Termine Route A: 9.5. um 10: 00 Uhr mit Treffpunkt: Haus der Kunst

Termine Route B: 4.4. und 6.6. um 10:00 Uhr mit Treffpunkt: Kaiserhaus

Ticket: € 10.- pro Person

Terminänderungen vorbehalten! Stand März 2020

Tickets & Anmeldung: Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10, +43 (0) 2252 86800-630 sowie tickets@beethovenhaus-baden.at

Dauer der Spaziergänge: ca. 2 Stunden

Info: Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden, +43 (0)2252 86800 -521