Neumayer an Rotkreuz-Spitze bestätigt

Rotkreuz-Wahl. Mitglieder schenkten Bezirksstellenleiter Rene Neumayer für weitere fünf Jahre ihr Vertrauen.

BAD VÖSLAU. Am Sonntag, den 21.03.2021 schritten die Mitglieder des Roten Kreuzes Bad Vöslau zur Wahlurne. Nach Ablauf der aktuellen Funktionsperiode galt es, die ehrenamtlichen Entscheidungsträger an der Spitze der Bezirksstelle für die nächsten fünf Jahre zu wählen.

Bezirksstellenleiter Rene Neumayer, der seit 2016 das Rote Kreuz Bad Vöslau leitet, wurde mit großer Mehrheit, in seiner Funktion bestätigt. Als Stellvertreter werden ihm Michael Knoll und Matthäus Koprivnikar zur Seite stehen. In weitere Funktionen wurden als Kassaprüfer Julia Ritt-Steiner und Lukas Klaczynski, Mannschaftsvertreter Yasmin Hassanin, Andreas Habrla und Simon Kauer und als Delegierte zur Generalversammlung Stefan Mayhardt und Gregor Wallner gewählt. In den Bezirksstellenausschuß wurden Helene Schwarz, Dr. Christian Macho, DI Christoph Prinz, Gerhard Sevcik, Christian Stuefer und Klaus Windbüchler gewählt.

Neumayer sieht die Wiederwahl als Bestätigung des 2016 eingeschlagenen Weges der Bezirksstelle. So konnte in den letzten Jahren neben dem internen Aufbau einer Kommandostruktur, Etablierung von zwei Jugendgruppen, Eröffnung eines Henry-Ladens in Bad Vöslau, Aufstockung des Fuhrparkes, des hauptberuflichen Personals und der aktiven Mitglieder, um nur einige Erfolge zu erwähnen, erreicht werden. Auch mit dem schon lange notwendigen Neubau der Bezirksstelle in Kottingbrunn konnte gestartet werden. Die nächste Zeit wird uns weiter mit den zusätzlichen Aufgaben rund um das Corona-Virus und der Umstrukturierung aufgrund des Rettungsdienstvertrages mit dem Land NÖ beschäftigen. Trotz all dieser Umstände werden wir auch weiterhin unsere Bevölkerung mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bestens versorgen und betreuen.

Das Wahlkommitee organisierte die Wahl unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen und ermöglichte so allen Mitgliedern eine sichere Teilnahme.