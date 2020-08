OBERWALTERSDORF. Schon in der frühen Kindheit hatte Bernhard Frais (geb. 1978) Kontakt mit der Gastronomie, denn seine Eltern führten zwei Gasthäuser und der kleine Bernhard wuselte darin herum. "Ich will auch einmal Koch werden!" sagte er immer, wenn er gefragt wurde. Gesagt getan.

Seine Ausbildung zum Koch absolvierte er an der Gastgewerbe-Fachschule der Wiener Gastwirte am Judenplatz / Wien (1992 – 1995), gefolgt vom Aufbaulehrgang für Tourismus und Wirtschaft, ebenfalls am Judenplatz / Wien (1995 – 1998 Abschluss mit Fach Matura).

Schon als Schüler interessierte er sich sehr für die Zusammenarbeit und das Networking mit seinen Kollegen, dies war unter anderem auch der Grund weshalb er 1994 auch dem VKÖ (Verband der Köche Österreichs) beitrat, der eine Standesvertretung der Köche ist. Der VKÖ besteht seit 1902 und verlieh seine höchste Auszeichnung diesmal an Bernhard Frais, ein Glanzpunkt in seiner abwechslungsreichen Karriere.

Innerhalb von 20 Jahren nahm Frais an 58 Wettbewerben teil, was ein wichtiges Moment der kulinarischen Weiterbildung ist. Seit 2015 ist Bernhard Frais im Management Committee der Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition der Chaîne des Rôtisseurs (der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Jungenköche). In Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des Wettbewerbes, David R. Tetrault (Kanada), ist er für die Erstellung und Überprüfung der Warenkörbe, der Küchen, der Juroren und der Teilnehmer verantwortlich. Dieser Wettbewerb findet immer in einem anderen Land statt, zuletzt in Kanada. Nun begann Frais außerdem als Fachlehrer im Pannoneum – Tourismusschulen Neusiedl am See und ist mitten in seinem Bachelorstudium für das Lehramt.