BADEN. Star-Entertainer Oliver Baier war an diesem Abend "Mädchen für alles": Nicht nur schlüpfte er in der Lehár-Operette "Die blaue Mazur" in etliche Bühnenrollen. Er informierte auch über die Corona-Regeln, die bei dieser einzigen Sommerarena-Produktion 2020 für sicheren Kulturgenuss sorgten. Und er animierte das verstreut im Saal sitzende Publikum, sich trotzdem lautstark bemerkbar zu machen. Immerhin durften abstandsbedingt nur 200 der 600 Sitzplätze gefüllt werden.

"Toi Toi Toi" mit Maske

Diese nicht gerade rosigen wirtschaftlichen Bedingungen hielten Bühne-Baden-Geschäftsführerin Martina Malzer aber nicht davon ab, via bunt bedrucktem Mund-Nasen-Schutz (gestaltet von Marketing-Chefin Beate Schneider, siehe Foto Seite 1) dem Blaue-Mazur Ensemble ein kräftiges "Toi Toi Toi" zuzurufen. Alle zeigten nach monatelanger Bühnenabstinenz Spiellaune. Temperamentvoll agierten die Hauptdarsteller Clemens Kerschbaumer, Sieglinde Feldhofer, Ricardo Frenzel Baudisch und Martha Hirschmann. Beeindruckend auch Orchesterchef Franz Josef Breznik, der den ganzen heißen Abend mit "Maske" dirigierte.

Gratulationen an den künstlerischen Leiter Michael Lakner, der "Die blaue Mazur" coronamäßig kürzte, kamen von Bürgermeister Szirucsek und LAbg. Christoph Kainz. Es applaudierten auch Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Richard Lugner, Birgit Sarata oder Ulrike Beimpold.

Viel Beachtung fand auch das schwarz gekleidete, mit Gummihandschuhen und Visieren ausgestattete Bühne-Baden-Ordnungspersonal unter Leitung von Covid 19-Beauftragter Christa Ertl, das freundlich, aber bestimmt, für reibungslose Abläufe sorgte. Dagegen mutete der Babyelefant, der um Punkt 22 Uhr eine für Badener Theaterabende ungewöhnlich frühe Sperrstund' hatte, direkt wie ein liebes Haustier an.

Gespielt wird nun bis Anfang September, ohne Pause, ohne Buffet, ohne Chor, ohne Ballett. Dauer: 1 3/4 Stunden. Tickets und Spielplan: www.buehnebaden.at, 02252/22522