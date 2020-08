Singles wandern auf den Peilstein

BEZIRK BADEN. Auf den "Peilstein Erlebnisweg" geht es im Zuge von Single-Wandern am 26. und 27. September mit Guide: Raimund. Am 26. ist die Altersgruppe 40 - 59 eingeladen, auf der 13 Kilometer langen Strecke einen neuen Liebling zu finden. Die Wanderung dauert fünf Stunden, und manchmal wird man vielleicht auch weniger reden können, denn immerhin sind 300 Höhenmeter zu bewältigen.

Am Sonntag, den 27. September wird die gleich Tour für die Altersgruppe 25 bis 45 angeboten. Guide Raimund sagt: "Es ist eine interessante Tour auf einen der populärsten Wienerwaldgipfel mit äußerst alpinem Gepräge". Nicht umsonst erfährt man am Peilstein-Erlebnisweg auch einiges über den Klettersport. Für die Singlewanderung muss man sich unbedingt unter www.singlewandern.at anmelden. Treffpunkt ist an beiden Tagen beim Gasthaus Grüner Baum in Nöstach (Richtung Hafnerberg). Hunde an der Leine sind willkommen.