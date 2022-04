BEZIRK BADEN. Vom 22. bis 23. April 2022 veranstaltet das »Institut für Narrative Kunst Niederösterreich« (INK NOE) zum »Welttag des Buches« erstmals die Großaktion »STERNLESEN«, initiiert von der Literatin Marlen Schachinger: Sechs Autoren und Autorinnen starten in ihrem Heimatbundesland und lesen sich bis nach St. Pölten – im Gepäck eigene sowie fremde Werke.

Auch in Baden macht "STERNLESEN" mit Eva Woska-Nimmervoll und Marlen Schachinger mehrfach Station:

Freitag, 22.04.2022:

15.30 Uhr, Rollettmuseum, Weikersdorferplatz 1, A-2500 Baden, Eintritt frei!

Samstag, 23.04.2022

10.30 Uhr , Stöhrs Lesefutter, Otto-Glöckel-Straße 2-4, A-2514 Traiskirchen, Eintritt frei!

14.00 Uhr, Dodos Denkwerkstatt, Mühlgasse 1-3/3/6, A-2560 Berndorf, Eintritt frei!

Die Abschlusslesung mit Leseflashmob findet schließlich am 23. April um 17 Uhr im Kulturbezirk 3 / zwischen Landesbibliothek und Landesarchiv in St. Pölten statt, mit Paul Auer, Silvia Hlavin, Erika Kronabitter, Luis Stabauer und Marlen Schachinger

Ziel der Aktion »STERNLESEN « ist es, auf die Bedeutung und die inspirierende Kraft der Lektüre hinzuweisen, indem sie deren Quelle – die Autor*innen – in den Blick rückt und ihnen visuelle Präsenz im öffentlichen Raum schafft, denn wir alle wissen: Lesen steckt an.

Knapp eine Million sekundäre und funktionale Analphabet*innen

Leider steckt auch Nicht-Lesen an. Es setzt sich in den Familien fort, sodass gegenwärtig in Österreich knapp eine Million sekundäre und funktionale Analphabet*innen leben. Dabei ist Lesen eine der Grundlagen für die Teilhabe an der Gesellschaft als bewusste Bürger*innen, ist Schlüssel zur Welt. Diese erschreckend hohe Zahl darf nicht ignoriert werden!

23. April »Welttag des Buches«

Grund genug, den Welttag des Buches mit der Großaktion »STERNLESEN« vom 22. bis 23. April zu feiern. »STERNLESEN« wird vom Land Niederösterreich, dem Bundesministerium für Kunst und Kultur, der Grazer Autorinnen Autorenversammlung sowie von privaten Sponsor*innen wie der Bäckerei Öfferl gefördert. In diesem Jahr beteiligen sich an der Aktion die Literat*innen Paul Auer, Silvia Hlavin, Erika Kronabitter, Marlen Schachinger, Luis Stabauer und Eva Woska-Nimmervoll. Die Autor*innen machen auf ihrem Weg von ihrem Heimatort nach St. Pölten an insgesamt 36 Stationen Halt und lesen dort aus eigenen und fremden Werken. Danach werden die Bücher zum Weiterlesen verschenkt: an Kindergärten, Schüler*innen, Passant*innen, Café-Gäste, Besucher*innen sozialer Institutionen und öffentlicher Gärten, Bewohner*innen von Senior*innen-Residenzen … Ein Laufzettel bittet die Beschenkten, ihren Namen einzutragen und das Buch nach der Lektüre erneut weiterzureichen. So spannt sich ein Lesenetz über das gesamte Land.

Alle 36 Lesestationen samt der dort geplanten Aktion können auf der Homepage des INK NOE unter www.ink-noe.net (Rubrik: »STERNLESEN «) eingesehen werden.