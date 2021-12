24.12.2021 Das Christkind steht vor der Tür und damit benötigen wir sicher noch jede Menge helfende Hände, um den Heiligabend vorzubereiten. Der Baum muss geschmückt, des Festmahl zubereitet, letzte Geschenke besorgt und verpackt und die Kinder bei Laune gehalten werden. Mit dem Mond in der Jungfrau klappen auch die organisatorischen Details in letzter Minute noch bestens. Am Nachmittag werden Sie mit einem Mond/Sonne Trigon verwöhnt, das dafür sorgt, dass Ihre Wünsche und Bedürfnisse Beachtung finden und Sie sich wohl fühlen. Falls Sie auch nach Mitternacht noch feiern, kann ein kleines Quadrat zwischen Mond und Mars zu kurzem Unbehagen führen. Die Gewitterwolken sind aber spätestens dann wieder vorbei, wenn morgen früh Uranus einen positiven Aspekt zum Mond einläutet und damit Überraschungen und frischen Wind in die Familie bringt. Am Nachmittag des 25.12. sprühen die Funken in der Liebe, wenn sich Venus zu Pluto gesellt und feurige Stunden beschert. Schaufeln Sie sich ein wenig Zeit abseits der lieben Familie und den Verwandten frei, um diese innigen Stunden zu genießen. Der Abend bringt gute Voraussetzungen für harmonische und tiefsinnige Gespräche.

Auch am Stefanitag herrscht Harmonie zu Hause, Sie genießen Frieden und Bequemlichkeit im Kreise Ihrer Lieben. Durch den Eintritt des Mondes in das Zeichen Waage am Nachmittag können Sie festliche Stunden mit Stil und Leichtigkeit verbringen, auch kulturelle und musikalische Darbietungen des Feiertags stehen unter einem guten Stern und können den Abend harmonisch ausklingen lassen. Vor allem die Stiere, Jungfrauen und Steinböcke schwelgen im Liebesglück, auch die Skorpione und Fische haben beste Chancen auf Harmonie unter dem Christbaum. Die Widder und Schützen sind bis am späten Nachmittag noch aktiv, um alles unter Dach und Fach zu bringen, was ihnen auch mühelos gelingt. Die Wassermänner können schwer abschalten und zur Ruhe kommen. Lassen Sie die Arbeit einmal ruhen und treten Sie aus Ihrem Hamsterrad, Jupiter beschert Unterstützung, aber der erste Schritt muss von Ihnen kommen. Frohe Festtage wünscht Bettina Eitler – BETTINASTRO!