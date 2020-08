Vom 22. bis 23. August fand in Feldkirchen bei Graz die „Österreichische Meisterschaft der Masters“ im Gewichtheben statt. Es war der erste Wettkampf nach der COVID19-bedingten Pause. Der ASKÖ AK Traiskirchen war mit drei Athletinnen, einem Athleten und seinem Trainer Gerhard Hofbauer vertreten.

TRAISKIRCHEN/GRAZ. Den Anfang machte die Obfrau Karin Bohusch am Samstag in der ersten Gruppe und konnte sich gleich Gold in der Altersklasse 60-64 und der Gewichtsklasse bis 81 kg mit einer Leistung von 45 kg im Reißen und 56 kg im Stoßen sichern.

Am Sonntag folgten dann in der Altersklasse 40-45 Bettina Pretterklieber (Gewichtsklasse bis 64 kg) und Marion Diabl (Gewichtsklasse bis 71 kg).

Bettina Pretterklieber konnte mit einer Leistung von 40 kg im Reißen und 56 kg im Stoßen ebenfalls Gold und Marion Diabl mit einer Leistung von 46 kg im Reißen und 61 kg im Stoßen in einer stark besetzen Gruppe die Bronzemedaille erreichen.

In der letzten Gruppe startete dann noch Gerhard Kulunschic (Altersklasse 35-39 und Gewichtsklasse bis 89 kg). Er konnte mit 70 kg im Reißen und 95 kg im Stoßen mit der Silbermedaille den Wettkampf beenden.

Mit einer Punkteleistung von 205 Punkten wurde Karin Bohusch die beste Dame der ÖM 2020.

Außerdem erreichten die 4 Athleten den 6. Platz in der Mannschaftswertung, und man konnte sich - da die ÖM auch das Finale des „Masters Team Cup“ war - auch über einen 2. Platz im Kleinen Finale freuen.

Alles in allem ein sehr erfolgreiches Wochenende für den ASKÖ AK Traiskirchen nach einer langen Wettkampfpause.

Die Mannschaft wird als nächstes am 5. September in der Teamliga Wien/NÖ in Schwechat gegen den SV Schwechat antreten.