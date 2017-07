Blick in die Sterne - Merkur: Ohne Fleiß kein Preis!

25.07.2017, 20:58 Uhr

26.07.17 Planet Merkur wandert heute in das Zeichen Jungfrau und beginnt damit eine Zeitperiode des praktischen Denkens und analytischen Verstands.

Wir sind genau und präzise in Wort und Schrift, drücken uns klar, klug und prägnant aus und haben Freude an Detailarbeit. Wir arbeiten schnell, zeigen uns clever und geschäftstüchtig und verhalten uns taktisch geschickt in Verhandlungen. Konzentriert und diszipliniert können in diesen Tagen mithilfe dieser kaufmännischen Sichtweise Erfolge erarbeitet werden. Nutzen Sie diese Zeit, um bestehende Probleme, Widerstände und Unregelmäßigkeiten nach und nach zu beseitigen und Grundlagen für stabile Fundamente für die Zukunft zu legen. Verlieren Sie im Detail nicht den Blick aufs Ganze und lassen Sie sich nicht durch Vorurteile am Handeln hindern. Harmonisch und ausgewogen geführte Gespräche ermöglichen in diesen Tagen kreative Entwicklungen, so ferne Sie nicht auf Ihrem Recht beharren und Ihre Ansichten auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen. Halten Sie Ihre eigenen Interessen etwas zurück und gehen Sie mehr auf Ihr Gegenüber ein, dann werden Sie die gewünschten Resultate leichter erzielen.

Die Widder und Schützen der 3. Dekade müssen heute mit aufgestauten Aggressionen und inneren Spannungen zurechtkommen. Die Stiere, Jungfrauen und Steinböcke profitieren aufgrund ihrer pragmatischen Natur von der Präzision, der Analysefähigkeit und dem kaufmännischen Sachverstand dieser Merkur Position am meisten. Heute bringen sie Ihre Vorhaben gewissenhaft, zuverlässig und strukturiert unter Dach und Fach, der Mond in der Jungfrau unterstützt zusätzlich das emotionale Wohlbefinden. Den Zwillingen, Schützen und Fischen ist so viel Genauigkeit und Detailarbeit ein Gräuel, starten Sie jetzt keine neuen Projekte, sondern warten Sie bis Anfang Oktober, wenn Merkur in der Waage für angenehmere Arbeitsbedingungen und eine leichtere Zusammenarbeit sorgt. Den Schützen ist dieser Merkur zu kleinkariert, den Fischen zu konkret. Die gefühlvollen Krebse und Skorpione gewinnen dank Merkur an Geschäftstüchtigkeit und können ihre beruflichen Pläne erfolgreich umsetzen. Die Löwen überzeugen in diesen Tagen mit Dynamik und beruflichem Engagement, die Zwillinge setzen lieber neue, spannende Gerüchte in die Welt. Die Widder der 3. Dekade können mit Leichtigkeit eine neue Eroberung machen oder einer günstigen finanziellen Möglichkeit auf der Spur sein. Die Steinböcke der 2. Dekade kämpfen verbissen um ihre Vormachtstellung, sollten sich aber lieber mal anderen Leidenschaften widmen.