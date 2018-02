Blick in die Sterne - Neumond: Machen Sie einen Quantensprung!

13.02.2018, 18:31 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

15.02.18 Mit dem nahenden Neumond heute abends in Wassermann werden wir dazu angeregt, Experimente zu wagen und neue, zukunftsweisende Projekte in Angriff zu nehmen, die durchaus einen originellen, verrückten Touch haben können.

Wir scheuen uns nicht davor, ein Risiko zu wagen, wenn uns eine schon lange herbeigesehnte Veränderung Verbesserung verspricht. Wir sind sozial engagiert, kämpfen für Gleichberechtigung und möchten in der Gesellschaft als moderner, fortschrittlich denkender Mensch einen wichtigen Platz einnehmen. Die Wassermann Energie kann am besten in Gruppenaktivitäten wie Vereinen oder in freundschaftlichen und kameradschaftlichen Verbindungen gelebt werden. Vielleicht ergibt sich für Sie die eine oder andere Gelegenheit, eine Interessensvertretung zu gründen oder einer beizutreten, um mit Gleichgesinnten den Impuls des Neumonds aufzugreifen und Neues zu wagen? Schrecken Sie nicht davor zurück, falls andere Sie für verrückt erklären, der Wassermann Mond ist geistig aktiv und oftmals weit seiner Zeit voraus. Nicht jeder ist gewillt oder dazu imstande, große Entwicklungssprünge mitzumachen. Seien Sie also tolerant mit Ihren Mitmenschen und gehen Sie Ihren eigenen unverwechselbaren Weg!

Der Neumond berührt vor allem die Löwen und Wassermänner der 3. Dekade. Werden Sie sich bewusst, ob Sie die richtigen beruflichen Ziele verfolgen und handeln Sie entsprechend. Heute ist ein idealer Nährboden für neue Geschäftsideen! Die Stiere und Skorpione sollten sich heute etwas flexibler zeigen und nicht auf Ihrem Standpunkt beharren. Skorpion/Wassermann: Übermut und Leichtsinn könnten Sie heute dazu veranlassen, Geheimnisse auszuplaudern. Hüten Sie sich vor familiären Konflikten! Widder/Wassermann: Machen Sie heute ein Brainstorming! Kreative Ansätze und spontane Geistesblitze können Ihnen den Weg für innovative Projekte ebnen! Klärende Gespräche und Diskussionen innerhalb der Familie tragen schnell Früchte. Die Zwillinge, Waagen und Wassermänner der 3. Dekade können getrost Visionen und Impulsen trauen, die idealistischen und optimistischen Schützen haben Dank Mars genug Power, um vorwärts zu stürmen, sollten jedoch auch auf den Partner ein wenig Rücksicht nehmen. Das Bedürfnis nach Friedfertigkeit wird bei den Waage Geborenen durch Uranus und Pluto gehörig durcheinander gewirbelt und könnte sie daran erinnern, zur Abwechslung einmal auf die hochgepriesene Harmonie zu pfeifen und im Alleingang Neues in Angriff zu nehmen. Steinbock/Fische: Stabilität und Sicherheit in der Partnerschaft steigern das eigene Selbstwertgefühl. Gehen Sie mit Geld und Besitz diszipliniert um, dann können Sie Ihre finanzielle Lage rasch verbessern. In diesem Sinne: Auf zu neuen Taten!