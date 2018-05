04.05.2018, 17:46 Uhr

Eine gemütliche kurze Wanderung

BAD VÖSLAU. Von Maria Raisenmarkt nach Holzschlag geht es am 10. Juni mit den Naturfreunden Bad Vöslau. "Es wird eine leichte und gemütliche, ca eineinhalbstündige Wanderung mit Pausen und lustigen Geschichten zum Gasthof in Holzschlag, wo wir auch zu Mittag essen. Ausklang ist beim Waldheurigen in Großau", sagt Organisator Edmund Eisler. Anmeldung nötig unter 02252/71490.

Gefällt mir