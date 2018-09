Wenn kein Gras mehr drüber wachsen kann

22.09.2018, 22:37 Uhr

Nicht nur Journalisten haben es oft schwer, auch ganz normale Bürger können so an einer unsichtbaren Wand "auflaufen". Vielleicht passiert das auch gerade der Anrainerin Katarina Bachner, die gegen eine Baufirma vor Gericht zieht, weil sie durch den Baustellenbetrieb persönliche Rechte gefährdet sieht. Die Baufirma bestreitet alle Vorwürfe und der Richter will nun sogar selbst vor Ort kommen.Unterm Strich fordern alle diese Dinge viel Energie - von Beschwerdeführern, Politikern, Richtern, Journalisten. Am Ende wird der neue Wohnbau fertig sein und es wird - um noch eine alte Redensart zu zitieren - zwar kein Gras über die Sache wachsen (weil ja keines mehr da sein wird), aber ein paar Leute haben dann mehrere 100.000 Euro hingeblattelt, um in einem schönen neuen Haus zu wohnen.