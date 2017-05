Auf den Spuren der Naturwesen im Helenental I

Baden : Hotel Sacher |

Outdoor-Vortrag von Sabine Ruprecht, Termin & Treffpunkt: Mi 17.05.17, 18.00 Uhr, Parkplatz Hotel Sacher, Kosten: € 8, Anmeldung: 0676/7540203 , Outdoor-Vortrag von Sabine Ruprecht Naturwesen wie Feen, Elfen, Faune, Wassermännlein, Nymphen und der Schwefelmann haben durch überlieferte Sagen, historische Funde, fühlbare Kraftorte und so manchen sichtbaren Ausdruck in der Natur ihre Spuren in der Stadt Baden hinterlassen. Aufmerksamen Beobachter wird es nicht schwer fallen mit den Hinweisen bei diesem Outdoor-Vortrag auch an anderen Orten solche Spuren zu erkennen und zu deuten. Kosten: Pro Person € 8 Pro Kind € 4 (6 - 14 Jahre) Ehepaare € 12 Familie € 15 Dauer: ca. 2 1/2 Stunden

Infos: Sabine Ruprecht , Tel: 0676/754 02 03