Neue Filialleiter in der Sparkasse Baden

22.09.2018, 22:59 Uhr

Peter Winkler, der bisherige Filialleiter der Sparkasse Baden in Ebreichsdorf, übernimmtmit 2. Mai die Leitung der größten Filiale der Sparkasse Baden am Hauptplatz. Daher erfolgt auch in Ebreichsdorf eine Neubesetzung der Filialleitung durch Siegfried Feil welcher ebenfalls mit 2. Mai die Leitung der Sparkassenfiliale in Ebreichsdorf übertragen bekommt.Beide Herren sind seit Jahren engagierte Mitarbeiter der Sparkasse Baden.Peter Winkler ist seit 2001 in der Sparkasse Baden beschäftigt. Seit 2012 leitete er die Filiale Ebreichsdorf.Zum 150. Geburtstag der Sparkasse Baden die Leitung der größten Filiale zu übernehmen, ist für ihn eine große Herausforderung, auf die er sich sehr freut und der er sich voller Motivation stellt.Sein Ziel ist es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Baden zur Sparkasse Baden kommen, weil sie überzeugt sind, dass sie von den Mitarbeitern der Sparkasse Baden rund um ihr „Geldleben“ kompetent begleitet werden.Siegfried Feil ist seit 2002 in der Sparkasse Baden beschäftigt, seit 2010 als stellvertretender Filialleiter in der Filiale Bad Vöslau.Er freut sich sehr auf das neue Aufgabengebiet am Filialstandort Ebreichsdorf und die gemeinsame Zusammenarbeit mit den Kunden. Herr Feil ist immer um individuelle Lösungen für seine Privat- und Firmenkunden bemüht.„Gemeinsam wollen wir die Sparkasse Baden innovativ, zukunftsorientiert und modern gestalten und dabei stets die aktuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden in den Vordergrund stellen. Wir wünschen den beiden Herren viel Erfolg in der Umsetzung ihrer neuen Aufgabe.“, so Vorstandsdirektor der Sparkasse Baden Dr. Roman Dopler.