Die beiden Ärzte Johann Auer, Leiter der Inneren Medizin 1 sowie der Intensivstation hat gemeinsam mit seinem Kollegen Dietmar Reitgruber zwei Fachpublikationen zur Intensivmedizin präsentiert.

BRAUNAU. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrungen, die wir in der tagtäglichen Arbeit sammeln, an Kolleginnen und Kollegen, vor allem auch an junge Medizinerinnen und Mediziner in der Ausbildung, weitergeben können. Das Buch ‚Internistische Intensivmedizin für Einsteiger‘ gibt Sicherheit für die ersten Schritte auf der Intensivstation. Es erklärt verständlich und auf das Wesentliche konzentriert allgemeine Prinzipien, Interventionen und Krankheitsbilder“, betont Johann Auer, Leiter der Inneren Medizin 1 und der Intensivstation des Krankenhauses St. Josef in Braunau. In Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Dietmar Reitgruber hat er zwei Fachpublikationen veröffentlicht: Internistische Intensivmedizin für Einsteiger" und "Medikamenten-Pocket Intensivmedizin".



„Im ‚Medikamenten-Pocket Intensivmedizin‘ kann man richtige Dosierungen rasch nachschlagen. Die wichtigsten Medikamente für Perfusoren und Spritzenpumpen werden darin übersichtlich dargestellt“, erzählt Reitgruber.

Zwei Fachpublikationen aus Braunau

"Internistische Intensivmedizin für Einsteiger" liefert, laut den beiden Verfassern des Werks, das Basiswissen für die Versorgung des internistischen Intensivpatienten. Das Buch, das systematisch dargestellt und einfach erklärt ist, wendet sich vor allem an Assistenzärzte der Inneren Medizin, die eine erste Anleitung für die Arbeit auf der Intensivstation brauchen. Das praxisnahe Werk fasst 826 Seiten auf 44 Kapitel aufgeteilt. Erschienen ist es im Springer-Verlag und ist über die ISBN-Nummer 9783662618226 verfügbar.

Das zweite Werk "Medikamenten-Pocket Intensivmedizin. Perfusoren und Spritzenpumpen" ist perfekt für die Kitteltasche: Enthalten sind darin die wichtigsten Medikamentendosierungen für Perfusoren und Spritzenpumpen, für die Versorgung von Intensivpatienten. Etwa zur kreislaufstabilisierenden Therapie oder zur Aufrechterhaltung einer Allgemeinanästhesie. Das Buch fasst 120 Seiten, unterteilt in fünf Kapitel. Erhältlich ist "Medikamenten-Pocket Intensivmedizin" ebenfalls im Springerverlag unter der ISBN-Nummer 978-3-662-62268-1.