RANSHOFEN (br). Die Corona-Pandemie traf auch die Firma doppler in Ranshofen. Trotzdem hatte man nun einen sehr erfreulichen Grund zum Feiern: Die neue Lagerhalle wurde in Betrieb genommen und mit einer Firstfeier bzw. einem Mitarbeiterfest eingeweiht.

Firstfeier und Mitarbeiterfest

Nach knapp siebenmonatiger Bauzeit war es nun soweit. Die neue Lagerhalle wurde mit einer Firstfeier, in Verbindung mit einem Mitarbeiterfest eingeweiht. Die Familie Würflingsdobler bedankt sich bei allen Projektpartnern für das Engagement und die professionelle Zusammenarbeit im Zuge der Bauarbeiten. Bei der Firstfeier durfte Martin Würflingsdobler neben zahlreichen Vertretern der einzelnen Professionisten auch Anwesende aus Politik und Wirtschaft und natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Unternehmen begrüßen.

Gefeiert wurde mit einem Bieranstich, Livemusik, frischen Brathendln, gschmackigen Weißwürsten und gut gekühlten Getränken.

Die neue Lagerhalle

Fünf Millionen investiert das Unternehmen in eine neue Lagerhalle und in Digitalisierungs-maßnahmen. Die 20.000 Quadratmeter große Firmenzentrale wurde um eine 2.500 Quadratmeter große Halle erweitert. "Es ermöglicht uns, die Lagerbestände auf den Stammsitz zu konzentrieren", betont Martin Würflingsdobler. 200 Mitarbeiter sind in Ranshofen beschäftigt – 15 weitere Jobs sollen durch den Neubau 2021 hinzukommen.