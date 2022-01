Lifestyle, Fashion, Beauty, Landleben und seit Kurzem auch Babyalltag: Die Höhnharterin Sabina Frauscher hat sich als Influencerin auf Instagram unter "pwrsabina" einen Namen gemacht. Wir haben die Neo-Mama zum Gespräch getroffen. Instagram eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Instagram Instagram immer laden. Zustimmen & Inhalt laden



HÖHNHART (kat). Mit mehr als 92.000 Followern ist Sabina Frauscher, alias "pwrsabina" als Instagramerin weit über Braunaus Bezirksgrenzen hinaus bekannt.



"Ich zeige auf Instagram tagtäglich was ich mache und es freut mich, dass die Menschen, die mir folgen, so daran interessiert sind. Ich würde das ganze aber nicht wirklich als Instaalltag bezeichnen – es ist einfach mein üblicher Alltagswahnsinn", lacht die junge Höhnharterin.

Fashion, Lifestyle und Stallarbeit



Auf ihrem Account gibt sie Beautytipps, präsentiert Modetrends und nimmt ihre Fans auch mit in ihre Welt abseits von Kosmetik und Lifestyle: "Ich habe mich schon immer für Mode, Kosmetik und Deko interessiert, probiere gerne was neues und konnte diese Leidenschaft durch Instagram zum Beruf machen. Aber ich gehe auch in den Stall, versorge unsere Kühe und helfe wo es geht." Seit November 2021 gibt es noch eine weitere Sparte, die "pwrsabina" ihren Followern präsentiert: Den Mamaalltag.



"Mama zu sein ist das schönste Gefühl das es gibt. Es erfüllt mich einfach. Kurz gesagt: Auf meinem Kanal gibt es den puren Alltagswahnsinn mit vielen Extras und es ist jeder herzlich willkommen, um ihn mitzuerleben", strahlt die Neo-Mama.

Als "Insta-Mami" sieht sich die junge Höhnharterin aber nicht. Vielmehr genießt sie den Austausch mit anderen Müttern: "Als frischgebackene Mama ist es super, wenn man verschiedene Tipps und Tricks erhält!"

Was im Netz ist, bleibt im Netz



Zwar sieht man auf manchen Beiträgen der Landwirtin und Instagramerin ihre kleine Tochter, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen: "Ich persönlich würde mein Kind im Internet nicht mit Gesicht präsentieren oder ein einer unangenehmen Situation, zum Beispiel beim Windelwechseln – das möchte ich einfach nicht. Wenn man Bilder von seinem Kind ins Internet stellt, muss man sich klar sein, dass es auch im Internet bleibt. Es ist jedoch jedem selbst überlassen!"

Das Ende der Krise...



Auch in Zukunft soll die "Instagramreise" für Frauscher noch weitergehen. "Ich freue mich über jeden, der auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich wünsche allen ein glückliches Jahr 2022, dass die Coronakrise bald ein Ende hat und dass wir alle zusammenhalten, egal was passiert", so die Höhnharterin.