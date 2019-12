Gegen 23.20 Uhr fuhr eine 18-Jährige aus dem Bezirk Braunau, am 27. Dezember 2019, mit ihrem Pkw auf der B148, Altheimer Straße Richtung Altheim.

ST. PETER AM HART (red). Auf Höhe des Kontrollplatzes im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart verlor sie in einer Linkskurve die Herrschaft über ihr Fahrzeug und kam vom rechten Fahrbahnrand ab.

Auto überschlug sich

Der Pkw überschlug sich und kam seitlich zu liegen, wodurch sich die Lenkerin nicht mehr selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und von der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Positiver Alkotest, Führerschein ist weg

Die B148 wurde während des Einsatzes gesperrt und es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der durchgeführte Alkomattest im Krankenhaus Braunau ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.