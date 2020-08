Von einem Traktor geschleudert wurde ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Braunau in Gilgenberg.

GILGENBERG. Am 18. August gegen 6.30 Uhr fuhr der Mann auf der Barsberger Straße in Richtung Reith, als er plötzlich links von der Fahrbahn abkam und mit dem Traktor in den Straßengraben schlitterte. Durch den Aufprall zerbrach die linke Tür des Traktors und der Mann wurde aus der Kabine geschleudert. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 35-Jährige ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.