Ab 1. Juli erweitert der Citybus Braunau sein Angebot. Es sind vier neue Busse im Einsatz, es gibt neue Haltestellen und neuen Samstagsverkehr und die Abfahrtszeiten wurden optimiert. Zum Kennenlernen können die vier neuen Busse an allen Samstagen von 2. Juli bis 10. September kostenlos genutzt werden.

BRAUNAU. Das Leistungsangebot für den Citybus Braunau wurde im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens ausgeschrieben. Den Zuschlag für die vier Citybus-Linien 891, 892, 893 und 894 erteilte die OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft der Österreichischen Postbus AG. Das Unternehmen wurde somit mit der Umsetzung und Durchführung der Verkehrsdienste mit einem umfangreicheren Fahrplanangebot beauftragt. Die neuen Fahrpläne gelten ab 1. Juli 2022.

In enger Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Braunau am Inn und dem Land OÖ stellt der OÖ Verkehrsverbund künftig ein jährliches Leistungsangebot von rund 250.000 Fahrplankilometern zur Verfügung. Das ist eine Erweiterung von rund 10 Prozent im Vergleich zum bisherigen Verkehrsangebot. Neu ist der Samstagsverkehr an Werktagen, der zwischen ca. 7.30 Uhr und 18 Uhr im Stundentakt auf allen vier Linien fährt.

Kennenlern-Aktion

Von 1. Juli bis zum Ende der Sommerferien, also bis inklusive 10. September, ist die Fahrt mit dem Citybus Braunau an Samstagen kostenlos. Diese Aktion zum Ausprobieren und Kennenlernen des neuen öffentlichen Verkehrsangebots wird von der Stadtgemeinde Braunau, dem Land OÖ und dem OÖ Verkehrsverbund getragen.

Die vier Linien des Citybus Braunau kommen alle am Stadtplatz zusammen. Von hier aus erreichen die Fahrgäste den Bahnhof sowie die Stadtteile Haselbach und Neustadt (Linie 891 und 892), Ranshofen (Linie 893) und Laab (Linie 894).

Gegenüber den bestehenden Fahrplänen gibt es zudem optimierte Abfahrtszeiten am Stadtplatz auf den Linien 892, 893 und 894 sowie die zwei neuen Haltestellen „Industriezeile Ost“ und „Wagnerbauerstraße/Schwarzkreuzweg“ im Stadtteil Haselbach, die von den Linien 891 und 892 angefahren werden.

„Das öffentliche Verkehrsangebot liegt uns in Braunau am Inn besonders am Herzen – daher auch unsere Investition in das erweiterte Fahrplanangebot inklusive des neuen Samstagsverkehrs. Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive und umweltschonende Alternative zum Auto bieten und folglich unsere schöne Stadt noch lebenswerter gestalten“, betont Bürgermeister Johannes Waidbacher.

Die wesentlichsten Änderungen im Überblick:

Samstagsverkehr (außer feiertags) zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr im Stundentakt auf allen vier Linien.

Zwei neue Haltestellen im Stadtteil Haselbach („Industriezeile Ost“ und „Wagnerbauerstraße/Schwarzkreuzweg“), die von den Linien 891 und 892 angefahren werden.

Optimierte Abfahrtszeiten am Stadtplatz auf den Linien 892, 893 und 894.

Neue und moderne Busse

Auf den von der Österreichischen Postbus AG betriebenen Linien 891, 892, 893 und 894 kommen vier neue, abgasarme, klimatisierte und barrierefreie Citybusse zum Einsatz. Diese wurden bereits vor Fahrplanwechsel angeschafft und sind schon seit einigen Monaten im Einsatz.

Die Busse bieten höheren Komfort, einen angenehm temperierten Fahrgastraum sowie automatische Haltestellenanzeigen und -ansagen und Platz für bis zu 62 Fahrgäste. Dank Niederflurtechnik ist ein leichtes sowie rasches Ein- und Aussteigen auch für mobilitätseingeschränkte Personen möglich.

Die Fahrkarten können in den neuen Fahrzeugen bargeldlos mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlt werden. Kostenloser WLAN-Internetzugang sowie USB-Anschlüsse bei den Sitzplätzen verbessern die mobile Kommunikation während der Fahrt. Darüber hinaus sind die Linienbusse mit modernsten Abbiegeassistenz-Systemen ausgestattet, um die Sicherheit für Passantinnen und Passanten zu erhöhen.

Informationen für Fahrgäste

Fahrpläne liegen im Bus, bei der Bürgerinfostelle im Rathaus Braunau, beim Tourismusverband Entdeckerviertel in Braunau und beim Verkehrsunternehmen, der Österreichischen Postbus AG auf. Sie können auch im OÖVV-Kundencenter angefordert werden: Volksgartenstraße 23, Linz, Tel.: 0732/66 10 10 66, oder via Bestellformular auf ooevv.at

Die aktuelle Fahrplanauskunft in Echtzeit ist in der OÖVV Info App oder in der digitalen Fahrplanauskunft auf der OÖVV Website ersichtlich. Tickets sind in der OÖVV Info App, direkt im Bus oder im OÖVV Kundencenter erhältlich.

Die wichtigsten Neuerungen der Stadtverkehrslinien:

Linie 891: Stadtplatz – Bahnhof – Haselbach – Neustadt – Stadtplatz

Von Montag bis Freitag werden die neuen Haltestellen „Wagnerbauerstraße/Schwarzkreuzweg“ und „Industriezeile Ost“ mit jedem zweiten Kurs an-gefahren.

Linie 892: Stadtplatz – Neustadt – Haselbach – Bahnhof – Stadtplatz

Von Montag bis Freitag werden die neuen Haltestellen „Wagnerbauerstraße/Schwarzkreuzweg“ und „Industriezeile Ost“ mit jedem zweiten Kurs an-gefahren.

Der erste morgendliche Kurs startet bereits um 6 Uhr (bisher: 6.07 Uhr) am Stadtplatz, um am Bahnhof einen guten Anschluss zum Zug nach Ried zu er-möglichen.

Alle anderen Kurse starten um 2 Minuten früher am Stadtplatz, um die Pünktlichkeit zu verbessern.

Linie 893: Stadtplatz – Ranshofen – Stadtplatz

Alle Kurse starten um 1 Minute früher am Stadtplatz.

Die Scheuhubstraße und AMAG werden weiterhin abwechselnd angefahren.

Die neuen Samstagskurse wenden bei der Theodor-Körner-Schule.

Linie 894: Stadtplatz – Laab – Stadtplatz

Alle Kurse starten um 2 Minuten später am Stadtplatz.