Endlich ist es wieder so weit, die Showdance Company Braunau startet wieder durch – noch vor Ferienende gibt es für alle tanzbegeisterten Kinder- und Jugendlichen die Möglichkeit bei den Ferienworkshops Tanzluft zu schnuppern oder bei den Fortgeschrittenen ihr Können zu zeigen und so die Möglichkeit wieder gemeinsam mit anderen Sport zu betreiben.

Trainiert wird mit den Trainerinnen der SDC Braunau: Alissa Aigner-Mann, Kerstin Mairbäurl, Melanie Huber und Ron Meister, der in den letzten Jahren zahlreiche sehr erfolgreiche Vereine in Deutschland trainierte.

Zwei Termine stehen zur Verfügung, dabei gibt es erstmals auch ein Workshop in Burgkirchen.

Braunau (Turnsaal Mittelschule):

Samstag, 21.8.2021

10:00 -12:00 SchülerInnen und ältere AnfängerInnen (6-11 Jahre)

13:00-16:00 Jugendliche (ab 12 Jahre) und fortgeschrittene, jüngere TänzerInnen

Sonntag, 22.8.2021

10:00-14:00 Jugendliche (ab 12 Jahre) und fortgeschrittene, jüngere TänzerInnen

Burgkirchen (Mehrzweckhalle):

Samstag, 28.8.2021

10:00 -12:00 SchülerInnen und ältere AnfängerInnen (6-11 Jahre)

13:00-16:00 Jugendliche (ab 12 Jahre) und fortgeschrittene, jüngere TänzerInnen

Sonntag, 29.8.2021

10:00-14:00 Jugendliche (ab 12 Jahre) und fortgeschrittene, jüngere TänzerInnen

Für die Teilnahme ist die die Erfüllung der 3G Voraussetzung. Informationen telefonisch: 0650 64065054

Anmeldung per Mail: aigneranita@gmx.at

Unkostenbeitrag pro Halbtag 5 Euro (kleine Stärkung).