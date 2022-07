Bei den Holzbienen handelt es sich um große, hummelähnliche Wildbienen, die durch ihre metallisch blau glänzenden Flügel und die dunkle, stahlbaue, fast schwarze Körperfarbe beeindrucken. Von den Weibchen werden Nistgänge in vermoderndes Holz (Name) getrieben, wo die Brut heranwächst. -

Der berauschende Duft des Lavendels ließ bei der abgebildeten Biene wohl alle Vorsicht vergessen, was mir trotz des starken Windes einige Aufnahmen ermöglichte.