Die Höhnharter Faustballer steigen auf. Am Samstag, 9. Oktober, krönte sich der SC Höhnhart zum Vizemeister der 1. Landesliga. Nun geht es für die Sportler in die 2. Bundesliga.

HÖHNHART. Höhnharts Faustball-Herren haben die 1. Landesliga als Vizemeister beendet und steigen somit gemeinsam mit Meister Enns in die 2. Bundesliga auf. Im abschließenden Heimspiel am Samstag, 9. Oktober, in Höhnhart besiegten die Innviertler den Meister aus Enns mit 3:0 und zogen in Punkten noch gleich. "Am Ende fehlte uns nur ein Satz, sonst wären wir sogar noch Meister geworden. Aber der Aufstieg ist eine großartige Sache", freute sich Trainer und Sektionsleiter Lukas Diermair.

Faustball-Damen und -Herren in der Bundesliga



Das letzte Heimspiel war für die zahlreichen Zuseher ein echter Faustball-Leckerbissen. Sowohl Meister Enns als auch Vizemeister Höhnhart war der Aufstieg in die Bundesliga schon sicher. Dennoch lieferten sich die beiden Topteams der Liga ein großartiges Match und die Innviertler gewannen am Ende alle drei Sätze (11:3, 11:9, 11:8).

"Es war eine großartige Saison. Jetzt freuen wir uns auf die nächstjährige Bundesliga-Saison", sagte Höhnharts Topangreifer Niclas Mühlbacher, der kürzlich für die U-21-Nationalmannschaft nominiert worden war. Neben den Höhnharter Damen, die den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga geschafft hatten, schnuppern in Zukunft somit auch Höhnharts Herren wieder Bundesliga-Luft.