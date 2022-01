Hammerer Aluminium Industries (HAI) investierte in die Gießerei am rumänischen Standort Santana 4,5 Millionen Euro in einen dritten Schmelzofen für Recyclingmaterial. Seit Jahresbeginn 2022 sorgt der neue Ofen für eine erhebliche Kapazitätserhöhung. Die Recycling- und Umschmelzkapazität der HAI-Gruppe erhöht sich damit auf 250.000 Tonnen pro Jahr.



RANSHOFEN. Der Aluminiumexperte HAI reagierte auf die hohe Nachfrage nach Aluminium-Leichtbauprodukten mit der Investition in einen dritten Recycling-Schmelzofen am Standort Santana. Die Investition in einen Mehrkammer-Ofen für Recyclingmaterial ist durch die hohe Nachfrage an Aluminium-Leichtbauprodukten ein wichtiger Entwicklungsschritt für die HAI-Gruppe. „Wir konnten das Projekt zügig umsetzen und den Schmelzofen wie geplant mit Jahresanfang in Betrieb nehmen. Somit können wir nun mit voller Kapazität den Markt mit hochwertigem Recyclingmaterial versorgen“, ist HAI-CEO Rob van Gils überzeugt.

Bei der Planung und Umsetzung des hochtechnologischen Recycling-Schmelzofens vertraute die HAI-Gruppe auf den Maschinenbauer Hertwich Engineering GmbH aus Braunau. Die neue Anlage für Recyclingmaterial schafft die Kombination aus niedrigem Energieverbrauch und höchster Metallausbeute. Ein Wirkprinzip, das sich in die Nachhaltigkeitsstrategie von HAI gut einfügt.

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Kernthema bei HAI. „Kunden und Investoren fordern eine echte Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften, in ökologischer und sozialer Hinsicht. Die Themen CO2-Emmissionen und Kreislaufwirtschaft werden weiter an Bedeutung gewinnen. Mit einem Recyclinganteil von bis zu 80 % ist unser Unternehmen ein Vorreiter der Aluminium-Branche. Wir sind hochmotiviert diese Prozesse weiter voranzutreiben.“, erklärt Rob van Gils.