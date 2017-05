37. Feuerwehr Hallenfest in Tarsdorf - Freitag

Die FF Tarsdorf lädt zum 37. Feuerwehr Hallenfest am Pfingstwochenende in der Amselgruber Festhalle in Eichbichl/Tarsdorf herzlich ein!Programm Freitag 2.6.2017:Warm Up Party mit XDREAM die Liveband bekannt aus den Ö3 Charts!Eintritt 4 € / Einlass ab 16 Jahren (Ausweiskontrolle)Der Reinerlös dient dem Ankauf von Feuerwehrgeräten. Für Unfälle aller Art wird nicht gehaftet.Musikprogramm bis 2:00 UhrVeranstaltungsende/Sperrstunde: 3:00 Uhr