Atemberaubendes Klangerlebnis in Lochen und in Weng

26.07.2017, 17:59 Uhr

Der Weltklasse-Chor, bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen, gastiert stimmgewaltig mit einem bravourösen neuen Konzert-Programm in Lochen am See und in Weng im Innkreis.

Das Repertoire ist fast identisch mit dem des Original-Chors von Serge Jaroff. Die Chorsätze sind ausschließlich handgeschriebene Partituren Serge Jaroffs aus dessen privater Musikbibliothek und wurden für Wanja Hlibka’s Chor neu bearbeitet.Das Repertoire der stimmgewaltigen Solisten reicht von festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche über die immer wieder begehrten Volksweisen bis zu großen, klassischen Komponisten.Eintrittskarten für diesen klanglichen Höhepunkt erhalten Sie in der Raiba Lochen unter Tel. 07745/8488, im Gemeindeamt Weng unter Tel. 07723/5055 oder in der Raiba Weng unter Tel. 07723/5005 um 15 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro.