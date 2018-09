Mauern abtragen: Alljährliches Friedensgebet in Braunau

10.09.2018, 14:55 Uhr

Am 6. Oktober eröffnet in der Landesmusikschule Braunau die Ausstellung "Weltreligionen- Weltfrieden- Weltehos".

BRAUNAU. Von 6. bis 21. Oktober zeigt die interreligiöse Arbeitsgruppe der Pfarre St. Franziskus die Ausstellung "Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos", die auf den international bekannten Theologen Hans Küng zurückgeht. Im Zuge der Ausstellung werden die großen Weltreligionen vorgestellt, gemeinsame ethische Werte hervorgehoben und Wege zu einem wirksamen Zusammenleben verschiedener Religionen, Völker und Kulturen aufgezeigt.

Am 6. Oktober wird die Ausstellung um 19.30 Uhr durch Bürgermeister Johannes Waidbacher und anschließend mit einem Vortrag von Edith Riether, der Initiative Weltethos Österreich, in der Landesmusikschule Braunau eröffnet.Im Rahmen der Ausstellung findet am 13. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche Ranshofen das alljährliche Friedensgebet der in Braunau ansässigen Religionen, unter dem diesjährigen Motto "Mauern abtragen", statt. Im Anschluss an das Gebet lädt die Arbeitsgruppe zu einem Austausch mit kleinen Kostproben aus verschiedenen Kulturen ein.Teilnehmende Religionen und Konfessionen sind heuer: Altkatholisch, Buddhistisch, Evangelisch, Katholisch, Neuapostolisch und Islamisch.Die Ausstellung ist täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag zusätzlich auch von 10 bis 12 Uhr. Für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung sorgt die Gruppe "Mayim".