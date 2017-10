Theaterverein Feldkirchen spielt: Tante Rosel´s Lottoschein

7,5 Millionen - Endlich hat sich das Jahre lange Lottospielen von Tante Rosel ausgezahlt. Doch leider hält die Freude nicht lange an

denn Rosel trifft beim Erhalt der freudigen Nachricht der Schlag.Was sich die geldgierige Verwandtschaft alles einfallen lässt um doch noch an das Geld zu kommen sehen sie am besten selbst.Gespielt wird im Gasthaus Preiser, in Pischelsdorf an folgenden Terminen:Premiere: Fr. 20.10.2017 - 20:00Samstag 21.10.2017 - 20:00Mittwoch: 25.10.2017 - 20:00Freitag: 27.10.2017 - 20:00Samstag: 28.10.2017 - 20:00Sonntag: 29.10.2017 - 14:00Dienstag: 31.10.2017 - 20:00Freitag: 03.11.2017 - 20:00Samstag: 04.11.2017 - 20:00Kartenreservierung: 0664/73 91 94 55