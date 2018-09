Gruppe für Alleinerzieherinnen von "Frau für Frau"

18.09.2018, 11:55 Uhr

Die Frauenberatungsstelle "Frau für Frau" bietet eine Gruppe für alleinerziehende Mütter an, ab Oktober wird unter der Leitung von Annemarie Kastiner eine neue Gruppe gestartet.

BRAUNAU. Alleinerziehende Mütter sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Dennoch entstehen durch diese Situation, ob gewünscht oder nicht, gewisse Hürden, die die Mütter bewältigen müssen.Die Frauenberatungsstelle "Frau für Frau" setzt sich für die Betroffenen mithilfe einer Gruppe für Alleinerzieherinnen ein. Diese wird bereits seit 2011 erfolgreich angeboten, ab Oktober gibt es eine neue Gruppe mit der Leiterin Annemarie Kastinger. Die Treffen finden monatlich statt, am 9. Oktober gibt es einen Informationsabend um 19:30 Uhr in der Frauenberatungsstelle "Frau für Frau" am Braunauer Stadtplatz.Ein Anliegen der Beratungsstelle ist, dass Mütter und ihren Kinder die gleichen Chancen in der Gesellschaft haben wie traditionelle Familien. Oftmals ergeben sich für die Frauen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Das betrifft die Organisation des Alltags, die berufliche Karriere, die Erziehungsgestaltung, die Sicherung des Lebensunterhaltes und nicht zuletzt die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Kindesvater. Was diese Frauen ebenfalls beschäftigen kann, ist die Frage nach einer neuen Partnerschaft.Innerhalb der Gruppe können die Teilnehmerinnen Erfahrungen austauschen und erhalten dadurch die Möglichkeit, neue Perspektiven zu entwickeln und sich gegenseitig zu unterstüzten.Mehr Informationen und Anmeldung unter 07722 / 64 650 oder per E-Mai an office@fraufuerfrau.at