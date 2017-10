Stadtkapelle Braunau zu Gast in Kremsmünster

19.10.2017, 10:22 Uhr

Gestartet wurde die Reise am Samstagvormittag in Braunau. Nach einer gemütlichen Jause in Haag am Hausruck besuchten die Teilnehmer bei herrlichem Herbstwetter den Zoo in Schmieding. Quartier bezogen die Reisenden im Feriendorf in Schlierbach. Bei strahlender Abendsonne nutzten die Alphornisten und ein gemischtes Ensemble die Gelegenheit, einige Stücke zum Besten zu geben und die Zeit bis zum Abendessen damit zu verkürzen.

Der Sonntag startete mit dichtem Nebel und so machten sich die Braunauer mit gemischten Gefühlen auf zur Landesgartenschau in Kremsmünster, wo sie am letzten Tag ein Konzert geben durften. Zu Spielbeginn verdrängte die Sonne plötzlich den Nebel und die Konzertbesucher konnten wiederum bei strahlendem Sonnenschein die Konzertklänge genießen. Die Reihen im angrenzenden Gastgarten füllten sich rasch und so war die Stadtkapelle sofort dazu bereit, das Konzert zu verlängern.Nach dem anschließenden Mittagessen machten sich die Musiker der Stadtkapelle wieder auf den Heimweg nach Braunau.Fotos: Stadtkapelle Braunau