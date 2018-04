"Das Auge isst mit"

24.04.2018, 12:58 Uhr

In der Küche des Seniorenzentrums wird täglich frisch gekocht. Küchenleiter ist Josef Schwendtner.

EGGELSBERG (penz). Im Bezirksseniorenzentrum Eggelsberg gibt es keine Fertiggerichte oder billiges Kantinenessen. Karin Altmüller, Geschäftsführerin des Sozialhilfeverbandes, sorgt dafür, dass die Essensausgabe auf höchster Qualität erfolgt. Als Küchenleiter konnte Josef Schwendtner gewonnen werden. Zuvor war er elf Jahre lang im Kneipp-Kurhaus der Marienschwestern in Aspach als Küchenchef tätig.Zu Mittag können die Bewohner aus drei Mahlzeiten wählen. "Außerdem haben wir spezielle Tage. Mittwochs ist zum Beispiel der ,Fleischlos-Tag‘, freitags ,Fischtag‘. Was aber nicht heißt, dass es freitags nur Fisch gibt." Schwendtner ergänzt: "Wir nehmen natürlich auch Rücksicht auf jegliche Intoleranzen und Allergien." Das Essen wird dekorativ angerichtet. "Hier werden auch Breie nicht einfach mit dem Schöpflöffel auf die Teller geklatscht, sondern mit viel Liebe und Mühe serviert. Schließlich isst auch das Auge mit", so Altmüller. Zum Abendessen wird ein warmes oder kaltes Gericht angeboten. Suppen gibt es sowohl mittags als auch abends. Auch beim Frühstück wird geboten, was das Herz begehrt.So wie jedes Stockwerk seine eigene Farbe hat, so hat auch das Geschirr in den jeweiligen Etagen dieselbe Farbe. Die bunten Ränder sollen Sehschwachen das Essen erleichtern.