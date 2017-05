14.05.2017, 23:28 Uhr

Der Lungau ist vielleicht ein bisschen anders

Lungaus Induktionsproblem

(Zu einem Beitrag von Josef Lankmayer)



Was dir all die Wolken sagen,

musst du das Orakel fragen,

das nervös und überhitzt

ultra-tief im Lungau sitzt!



Aus den Wolkenbildern lesen,

war einst seine Kunst gewesen,

und es hat für Lungaus Welt

Wetterkarten brav erstellt.



Doch ob die auch für die Welten

außerhalb des Lungaus gelten,

weckt den Zweifel, der da nagt,

wohl in dem, der Pythia fragt!



Pythias Deutung zu verwenden,

könnte leicht im Chaos enden,

denn der Lungau ist nun mal

absolut ein Sonderfall!



Ferdinand REINDL

