"Ersten Bewohner sind eingezogen"

24.04.2018, 12:57 Uhr

Die ersten zwanzig Bewohner dürfen bereits einziehen – ins neue Eggelsberger Bezirksseniorenzentrum.

EGGELSBERG (penz). Das Bezirksseniorenzentrum in Eggelsberg ist fertig. Am 25. April sind bereits die ersten Bewohner eingezogen. Zwanzig sollen es zu Beginn sein. 80 Betten sind insgesamt vorhanden.Die ersten 40 bis 50 Plätze sollen bis zum Jahresende befüllt werden, der Rest im Verlauf des nächsten Jahres. „Die Endarbeiten laufen dank des Fleißes von Bürgermeister Christian Kager, Abteilungsleiterin Angela Stoffner und Geschäftsführerin Karin Altmüller sehr zielstrebig", freut sich der Bezirkshauptmann. "Eggelsberg ist ein bauliches Schmuckkasterl, den Wert dieses Schmuckstückes machen unsere fleißigen Mitarbeiter aus, die mit viel Liebe um die Bewohner bemüht sein werden", sagt Georg Wojak.

Kosten: elf Millionen Euro

Geplant wurde das Haus von Architekt Jörg Stögmüller, Generalübernehmer waren die Neue Heimat und die WSG. Bauherr ist der Sozialhilfeverband Braunau, für den Geschäftsführerin Karin Altmüller als rechte Hand von Obmann Georg Wojak die Fäden zog. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund elf Millionen Euro. „Obwohl es bei der Standortentscheidung Unstimmigkeiten gab, haben nun unsere Bezirksabgeordneten Franz Weinberger, David Schießl und Erich Rippl mit Bürgermeister Christian Kager und mir an einem Strang gezogen“, so Wojak. Er verweist darauf, dass 2018 über elf Millionen Euro Steuergeld für die Pflege in den Heimen von Maria Schmolln, Mauerkirchen, Braunau I und II, Altheim, Mattighofen und Ostermiething von den 46 Gemeinden des Bezirks und dem SHV dazugezahlt werden müssen. Durch den Wegfall des Pflegeregresses hat sich dieser Zuschussbedarf um über vier Millionen Euro erhöht.Auch SHV-Vorstand und Altheims Bürgermeister Franz Weinberger freut sich, dass nunmehr in Eggelsberg den Bewohnern bestmögliche Betreuung ermöglicht wird. „Das Haus ist gelungen. Damit zeigen wir seitens des SHV Braunau, dass uns unsere betagten Mitmenschen viel bedeuten.“„Eine schwere Geburt bringt die schönsten Kinder. Das zeigt sich auch in Eggelsberg. Dank gebührt Bezirkshauptmann Georg Wojak und Eggelsbergs Bürgermeister Christian Kager, die mit ihren Mitarbeitern diesen Bau für unsere 46 Gemeinden bestmöglich abgewickelt haben“, lobt der Sprecher aller 46 Bürgermeister des Friedensbezirks Braunau, Franz Zehentner, das Bauwerk. „Landeshauptmann Thomas Stelzer wird mit Klubobmann Herwig Mahr und Erich Rippl am 8. Juni um 16.30 Uhr das Bezirksseniorenzentrum offiziell eröffnen. Am 21. September gibt es ab 14 Uhr zudem einen „Tag der offenen Tür“, bei dem wir den Eggelsberger Friedenswürfel von Franz Seiser und die von Heinz Ebner gestaltete Kapelle präsentieren“, weist Bezirkshauptmann Georg Wojak auf die nächsten Bezirksseniorenzentrum-Termine hin.