Lebensbaum ziert Wände im Seniorenheim

26.04.2017, 12:33 Uhr

BRAUNAU (penz). Die beiden Absolventen der Altenfachbetreuungsschule, Christine Gießer und Christine Heinrich, überlegten sich etwas ganz Besonderes für ihr Abschlussprojekt:Sie malten im Gemeinschaftsraum des Seniorenheims Braunau einen "Apfelbaum in seinen vier Jahreszeiten" an die Wand. Der Baum soll als Zierde und Orientierung für die Bewohner dienen. Zum Auftragen wurde eine Magnetfarbe benutzt. So lässt sich der Baumbehang je nach Jahreszeit abändern. Unter Anleitung der beiden Projektleiter gestalteten die Heimbewohner den Baumschmuck selbst. Schneeflocken, rosa Blüten, grüne Blätter, rote Äpfel. Mit einem Magnetband lassen sich die Elemente ganz einfach an den braunen Stamm und die Äste hängen.Zu bewundern ist der Baum alle Zeit im vierten Stock des Seniorenheims Braunau.