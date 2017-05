Spannendes Finale bei der Lego League Braunau

01.05.2017, 20:49 Uhr

Seit drei Jahren gibt es im Bezirk Braunau die Lego League. Mehrere Professoren der HTL Braunau unter Leitung von Christian Hanl, das Techno-Z mit seinem Leiter Herbert Ibinger sowie mehrere Firmen aus dem Innviertel arbeiten bei diesem Wettbewerb zusammen. Die Teams aus den NMS bereiteten sich intensiv mit den von den Firmen zur Verfügung gestellten Lego Mindstorm EV3 Education Sets auf den Wettbewerb vor. Über 20 HTL-Schülerinnen und Schülern, die als Coaches tätig waren, unterstützten die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Vorbereitung. Höhepunkt der Aktion war nun das Finale am Donnerstag, 28. April in der Aula der HTL Braunau.

Insgesamt achtzehn Teams aus den neun Schulen sind angetreten und hatten fünf Aufgabenblöcke zu lösen. Mit großer Geschwindigkeit und hoher Präzision sind die Teammitglieder die Aufgabenstellungen angegangen. Jedes Team hatte einen Tisch mit PC für die Programmier- und Konstruktionsarbeiten und konnte jederzeit zum Wettbewerbstisch gehen um Tests mit dem Roboter durchzuführen. „Nervös waren wir eigentlich schon. Aber gleich nachdem es losgegangen und die Uhr gelaufen ist, haben wir uns auf das Bauen und Programmieren konzentriert. Mir hat’s sehr gefallen“, erzählt eine Teilnehmerin, die mit ihrem Team schlussendlich in den vorderen Rängen gelandet ist.Christian Hanl, der von Richard Hruby unterstützt wurde, hat den Finaltag organisiert und ist vor allem mit der Leistung seiner HTL-Coaches sehr zufrieden. „Der Wettbewerb ist wirklich fair verlaufen. Die Teams waren gut vorbereitet und haben ausgezeichnete Leistung erbracht. Mehrere Teams haben wirklich originelle Lösungen gewählt und alle waren mit großem Engagement beim Wettbewerb beteiligt. Sehr zufrieden bin ich mit der Arbeit unserer HTL-Coaches. Sie haben das ganze Jahr über die NMS-Schülerinnen und Schüler betreut und waren beim Finale eine große Hilfe“, erklärt der HTL-Lehrer, der viel Zeit in die Umsetzung des Projektes „Lego League“ investiert hat. Er hat auch sämtliche Aufgaben für die beteiligten Schüler/innen erarbeitet und sie heuer unter das Motto „Sustainabots - Robots for Sustainability“ gestellt. Neben den vier Pflichtrunden gab es auch eine Kreativrunde, bei der pro Schule ein Legoroboter nach eigenem Gutdünken gebaut werden konnte.„Ich hab‘ mich sehr gefreut, dass die Lego League auf sehr viel Interesse stößt“, erzählt TechnoZ Leiter Dipl.-Ing. Herbert Ibinger. „Eine Reihe von Direktoren sowie Lehrerinnen und Lehrern aus anderen Schulen waren vor Ort und haben mit großem Interesse das Finale verfolgt. Besonders freue ich mich darüber, dass wir mehr als 15 Firmenvertreter zu Gast hatten, die unser Projekt auch weiter unterstützen und fördern werden. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass auch im kommenden Jahr wieder eine Lego League stattfindet, alle Beteiligten erneut mitmachen und wir eventuell neue Interessentinnen und Interessenten ansprechen. Technikinteresse zu wecken ist in meinen Augen eine sehr wichtige Angelegenheit“.„Mir hat die Teilnahme an der Lego League wirklich gut gefallen. Ich war immer bei den Trainingsstunden und ich kenn‘ mich mittlerweile auch beim Programmieren sehr gut aus. Dass unser Team nun ganz vorne dabei ist macht mich schon stolz“, erzählt ein Finalteilnehmer. Sehr gut angekommen ist auch das Rundherum in der HTL. So wurde die Verpflegung als ausgesprochen positiv vermerkt „Die Schnitzel zu Mittag haben mir geschmeckt und es war auch cool, dass wir uns jederzeit was zum Trinken holen konnten“.Dir. Hans Blocher war mehrmals in der Aula und hat sich den Wettbewerb angesehen. „Besonders gefallen hat mir der sehr hohe Mädchen-Anteil bei den Teams. Offensichtlich ist die Lego League etwas, das bei Mädchen das Interesse an Programmieren und Technik weckt. Schön, dass auch viele Lehrerinnen diese Initiative begleiten und unterstützen. Besonders bedanken möchte ich mich bei Herbert Ibinger, bei den HTL Coaches und insbesondere bei den beteiligten Kollegen. Christian Hanl, hat sehr viel Zeit, Energie und Arbeit für die Lego League aufgewendet hat und ich kann ihm zu seiner Leistung nur gratulieren. Ich hab‘ mit sehr vielen Leuten gesprochen, es herrscht rundherum höchste Zufriedenheit und man hört nur Lob für diese Veranstaltung“.Zu den Ergebnissen: Den ersten Platz belegte, so wie im vergangenem Jahr ein Team aus der NMS Mattighofen. Die „Lego-Masters“ werden dafür mit einer Fahrt ins Legoland belohnt. Auf dem zweiten Platz folgen die „Die fantastischen 5“ aus der NMS Neukirchen/E. – sie fahren ins Ars Electronica Center nach Linz - und am dritten Platz sind die „Tech-Nicks“ aus der NMS Munderfing gelandet – sie erhalten 350,00 Euro für die Klassenkasse. Herzliche Gratulation!