Spatenstich für neuen Bahnhof in Braunau

24.09.2018, 17:15 Uhr

Am 24. September gegen 14 Uhr fand der Spatenstich für den neuen Bahnhof in Braunau am Inn statt.

BRAUNAU. 31 Millionen Euro werden von der ÖBB, Land Oberösterreich und der Gemeinde Braunau in die Modernisierung des Bahnhofs investiert. Am Montag, dem 24. September, fand um etwa 14 Uhr der Spatenstich und damit der offizielle Start der Bauarbeiten statt. Mit dem dafür eingesetzten Budget zählt die Erneuerung des Bahnhofs zu einer der größten Investitionen in Oberösterreich im Jahr 2018.Ein Busterminal sowie eine Park & Ride-Anlage werden entstehen. Bis zum Jahr 2020 werden außerdem neue Bahnsteige, ein neues Stellwerk, ein neuer Bahnhofsvorplatz und neue Unterführungen errichtet. Darüber hinaus werden zwei Eisenbahnkreuzungen aufgelassen und eine Eisenbahnkreuzung wird technisch modernisiert und neu gestaltet. "Das ist ein Freudentag für die Stadt Braunau", äußert sich Bürgermeister Johannes Waidbacher.

Mehr Mobilität



Einschränkungen

Die ÖBB-Infrastruktur AG wird die Arbeiten durchführen. "Die ÖBB führen ihre Bahnhofsoffensive und die Investitionen in die Bahninfrastruktur konsequent fort. Der Umbau des Bahnhofs Braunau ist eine der größten Investitionen, die die ÖBB Infrastruktur-AG in diesem Jahr in Oberösterreich startet. Mit dieser Investition tragen wir zu einer weiteren Verbesserung der Mobilität im Innviertel bei. Die Mobilitätsansprüche unserer Kundinnen und Kunden stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit", so Hubert Hager, Geschäftsbereichsleiter der ÖBB-Infrastruktur AG.Landtagsabgeordneter Gerald Weilbuchner betont, dass das Innviertel die am stärksten wachsende Industrieregion Österreichs ist und sieht für Braunau viele Vorteile in der Modernisierung: "Die Arbeitswelt wird flexibler und die Menschen sind immer mobiler. Mit dem neuen Bahnhof Braunau wird unser Standort noch attraktiver".Bei den Bauarbeiten sind gewisse Einschränkungen unvermeidlich. Unter anderem gibt es ab 25. September eine Sperre für die Parkplätze im Bahnhofsbereich, seitens der ÖBB werden für Kunden jedoch in der Teichstraße Ersatzparkplätze angeboten. Dabei soll auf entsprechende Beschilderungen geachtet werden.Vom 25. bis 30. September wird die Bahnhofstraße wegen der Arbeiten gesperrt, die Zufahrt zum Bahnhof ist bis zur Teichstraße möglich.Mehr Informationen zu der aktuellen Lage gibt es auf der Homepage von Braunau am Inn