Der SC weiterhin auf der Erfolgsspur: 3:2-Auswärtssieg gegen Braunau

22.04.2018, 00:12 Uhr

In Halbzeit eins zollten die Blau-Gelben den Hausherrn viel Respekt ab. Und das zu Recht! Die Braunauer begannen überaus frech nach vorne zu spielen und hatten in den ersten 15 Spielminuten zwei gute Einschussmöglichkeiten. Zum einen prüfte Ilija Ivic Goalie Kiyan (4.) und hatte Robert Paischer freie Schussbahn vom 16er, verzog aber um Zentimeter (15.) Die Kensy-Elf blieb weiterhin defensiv ausgerichtet und brachte nach vorne nicht allzu viel zustande. Nicht ganz unverdient gingen die Brauner kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Treffer vom wohl besten Braunau-Spieler, Ilija Ivic, mit 1.0 in Führung (42.)

In Halbzeit zwei kam die Kensy-Elf wie ausgewechselt aus der Kabine. Die Defensivtaktik ward plötzlich über den Haufen geworfen und Angriffsfußball praktiziert worden. Dieser trug erstmals Früchte, als der mitaufgerückte Enis Kolakovic ein Zuspiel im Gehäuse von Braunau-Golaie Stefan Bärnbacher zum 1:1-Ausgleich unterbrachte (51.) Jasmin Mehic drehte das Spiel und brachte seine Farben nach Eckball von links mit 2:1 in Front (67.) Medi Sulimani legte nach einem Indirekten ein "Schäuferl" nach und erhöhte, aus Sicht der Braunauer, auf 1:3 (73.) Doch die Braunauer gaben sich noch nicht geschlagen und holten praktisch alle Reserven aus ihrem Körper heraus. Denid Stanislavljevic verkürzte mit einem Kopfball auf 2:3. Dieser Anschlusstreffer gab den Hausherrn natürlich Auftrieb. So musste sich Kiyan Golkan bei einem Schuss von Krasimir Balinski mächtig strecken, um seine Elf am Köcheln halten zu können (90.)Jedenfalls: Die Blau-Gelben reisten mit drei Punkten ab und sind heuer noch ungeschlagen.Im Vorspiel musste die Ib mit dem 2:4 eine "dumme" Niederlage hinnehmen, weil die Braunauer Siegtreffer erst in den Schlussminuten fielenVorschau: Nächstes Meisterschaftsspiel auf eigener Anlage gegen ATSV Sattledt. Anstoßzeiten: 14:30/16:30 Uhr