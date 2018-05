"Gewürzfusion" in Moosdorf: Zaltech und Spiceworld machen gemeinsame Sache

03.05.2018, 14:55 Uhr

Chili, Salz und Curry: Spiceworld und Zaltech wollen gemeinsam den Gewürzweltmarkt erobern.

Neue Märkte mit Gewürzen erschließen



1.200 Gewürzmischungen



MOOSDORF, SALZBURG. Das vor kurzem eröffnete Gewürzwerk Zaltech in Moosdorf zählt zu den weltweit innovativsten und nachhaltigsten. Nun hat sich die Zaltech GmbH mehrheitlich an der Salzburger Firma Spiceworld beteiligt. Der Salzburger Gewürzexperte macht zwei Drittel des Umsatzes von rund drei Millionen Euro im Online-Handel."Das gemeinsame Ziel ist nun, noch internationaler zu werden und neue Märkte zu erschließen", betont Spiceworld-Gründer Wilhelm Pichler. Zaltech-Mehrheitseigentümer Helmut Gstöhl ergänzt: "Während bisher unsere Hauptmärkte in Ost- und Nordeuropa, im Mittleren Osten sowie Zentralasien lagen, wollen wir uns künftig verstärkt auf neue Märkte in Westeuropa fokussieren."Der vor 30 Jahren gegründete Gewürzhersteller Zaltech erwirtschaftet mit 110 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 45 Millionen Euro. 99 Prozent davon außerhalb Österreichs. Hauptkunden für die mehr als 1.200 kundenspezifischen Gewürzmischungen sind Fleisch- und Wursthersteller, die Fisch-, Käse- und Convenience-Food-Industrie sowie Backwarenhersteller. Spiceworld hingegen hat sich auf Reingewürze und Gewürzmischungen für Endverbraucher spezialisiert.