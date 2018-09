Vom Kabel zur Leiterplatte

20.09.2018, 15:07 Uhr

Dräxlmaier Braunau feiert 40-jähriges Bestehen.

Ein Rückblick



BRAUNAU. Am 12. September vor 40 Jahren wurde in Vilsbiburg von Geschäftsführer und Inhaber Fritz Dräxlmaier die Gründungsurkunde des Standortes im Oberösterreichischen Braunau unterzeichnet.Am 12. September 2018 hat die Dräxlmaier Group in Braunau bereits 40-jähriges Bestehen gefeiert. In diesen Jahren zeigte der Standort eine enorme Entwicklung:Zunächst startete die Produktion von Kunststoffkomponenten für Steckverbindungen, Spritzguss- und Elastomaterial. Um die dafür benötigten Werkzeuge auch selbst herstellen zu können, wurde mit der Fertigung und Wartung von Spritzgusswerkzeugen begonnen.Die Transformation zum Hightech-Standort nahm zuerst im Werkzeugbau, in Form modernster Maschinen, einer vergrößerten Fläche von 3.400 Quadratmetern und dem Startschuss für einen Präzisionswerkzeugbau, Gestalt an.

Gemeinsam erfolgreich

Als 2006 der Auftrag für eine Hauptsicherungsbox mit integrierter Elektronik gewonnen wurde, veränderte dies das Profil des Werkes enorm. Erstmalig war Braunau beauftragt worden, ein mechatronisches System mit integrierter Elektronik zu produzieren. In Folge dessen richtete sich der Firmenfokus auf die Entwicklung und Fertigung komplexer Elektrik- und Kunststoffkomponenten, sowie mechatronische Systeme.Durch die Errichtung einer eigenen Elektronikfertigung ging der Standort einen weiteren Schritt in Richtung Technologie-Erweiterung. Vollautomatische Produktionsanlagen übernehmen seither Aufgaben wie etwa Platinen-Bestückung, -Trennung und -Lackierung. Die ersten Platinen wurden 2018 an Kunden ausgeliefert.Standortleiter Günther Sauerlachner ist davon überzeugt, dass der Erfolg und das rasche Wachstum des Unternehmens, ohne Unterstützung der Mitarbeiter niemals möglich gewesen wären:"Unsere Mitarbeiter, ihre Veränderungsbereitschaft und Loyalität, haben unseren Standort in der Vergangenheit vorangebracht. Dabei haben wir unsere Stärken- Flexibilität und Innovationskraft- bewiesen. Nicht zuletzt tragen wir mit unserem betrieblichen Gesundheits- und Generationenmanagement dazu bei, dass Dräxlmaier in Braunau auch in Zukunft ein attraktiver Industriestandort bleibt."